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Rize'de fıkra gibi olay! Bankadakileri yanlışlıkla rehin aldı: Yaptığı şeyi duyan hem şaşırdı hem güldü

Düzenleyen: / Kaynak: İHA-AA
- Güncelleme:
Rize, Haber

Gündem Haberleri  / İHA-AA

Rize'de yaşanan olay Karadeniz fıkralarını aratmadı. Bir vatandaş bisikletini bankanın kapısına kilitleyince içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar mahsur kaldı. O anlar başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Rize'de bir vatandaş Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan bir özel bankanın kapısına bisikletini kilitleyip oradan uzaklaştı. Bankanın içerisinde bulunan vatandaşlar ise kapıyı açamadıkları için içeride mahsur kaldı.

O esnada dışarıda bulunan Hasan Kolay isimli bir vatandaş olayı fark edince cep telefonu ile o anları kaydetmeye başladı. Kayıt esnasında Kolay, bu olayların sadece Rize'de yaşanabileceğini, kendisinin de Rize'den başka bir yerde yaşamayacağını ifade etti.

Dışarıda bulunan vatandaşların da yardımıyla içeride mahsur kalanları bisikleti kapıyla beraber içeriye sokarak dışarı çıkarttı.

'FIKRALARI SEVMEYİZ, FIKRA GİBİ YAŞARIZ'

Rize'de bu tür olayların yaşanabildiğini ifade eden Hasan Kolay, “Biz bu ağacın altında tesadüfen çay içiyorduk. Benim yüzüm bankaya doğruydu. Bizim bir kardeşimiz vardı bankanın kapısını hafifçe araladı. Tam açılmıyordu. Bankanın kapısına bir adam bisikletini kilitledi. Dışarı çıkmak istiyor fakat dışarı çıkamadılar. Adam bisikletini sağlama alıp çekip gitmiş oradan. Müşteri olarak tanıdığımız biri vardı. Dışarı çıkmak istiyordu. Biz de oraya yöneldik.

Rize'de fıkra gibi olay! Bankadakileri yanlışlıkla rehin aldı: Yaptığı şeyi duyan hem şaşırdı hem güldü - 1. Resim

Burası Rize bize bu olay normal geldi. Dışarıda bir yerde bulunanlara farklı gelir. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Ben de önce bu olayı görüntülemek istedim. Bizim buralarda yaşanan olayları millete gösterelim dedik. Bankanın kapısından insanları çıkarmaya çalıştık. Bayağı bir bekledik ama adam gelmedi. İlerleyen saatlerde gelmiştir. Rize'nin dışındaki dostlarımız aradı. Çok gülenler de oldu. Tepkiler güzel oldu. Bizim Rize'de yaşam şeklimiz fıkra gibidir. Bu da bir rastlantıdır. Biz fıkraları çok sevmeyiz, fıkra gibi yaşarız" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İHA-AA
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