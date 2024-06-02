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Karşıya geçmek istedi, metrelerce savruldu: Yaşlı kadının o anları kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle havaya savrulan kadın yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, park yeri bulamayınca sokaktan dönüş yaparak tekrar cadde üzerine geldi. Sürücü park yeri arayışına devam ederken, kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı.

Yaşlı kadın, çarpmanın etkisiyle havaya savrulduktan sonra yere düşerek yaralandı. Yaşanan kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, o esnada seyir halinde olan otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisiyle yaşlı kadının savrularak yere düştüğü görülüyor.

'TEYZE KONTROL ETMEDEN YOLA ÇIKTIĞINDA...'

Olayı anlatan çevre esnafı Volkan Çevikoğlu, "Dün iş yerimizin önünde dururken, bir teyzemiz yoldan karşıya geçmeye çalışıyordu. Onun öncesinde zaten araba yer bulamadığı için sokağın içinden dönüş yaptı. Bir iki tur attıktan sonra teyze kontrol etmeden yola çıktığında, arkadaş da yavaş geliyordu ve çok hızlı değildi. Bir anda teyzeye vurdu ve teyze birkaç metre ileriye gitti. Sonra ambulans çağırdık. Ambulans ile birlikte Taksim İlkyardım Hastanesi'ne gitti. Durumu hakkında bilgimiz yok ama geçmiş olsun böyle bir olay yaşandı dükkanımızın önünde" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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