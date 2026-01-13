İhlas Haber Ajansı • Kayseri
Kayseri’de cenaze taşıyan minibüs devrildi: 22 kişi yaralandı
Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Kayseri’de cenaze taşıyan minibüs devrildi. Feci kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, minibüs devrildiği yerden kaldırıldı.
Özetle
Gündem
Yoğun kar yağışı altında Kayseri-Malatya kara yolunda cenaze taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
- Kayseri-Malatya kara yolu Karahalka mevkiinde yoğun kar yağışı altında cenaze taşıyan bir minibüs devrildi.
- Kazada 22 kişi yaralandı.
- Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
- Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, minibüsteki cenaze başka bir araca nakledildi.
Kayseri -Malatya kara yolu Karahalka mevkiinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu yolda cenaze taşıyan minibüs, devrildi.
Kazanın ihbar edilmesi sonrasında olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza alanında polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
22 KİŞİ YARALANDI
Kazada 22 kişinin yaralandığı tespit edildi. Sağlık ekipleri minibüste bulunanlara müdahale etti.
CENAZE, BAŞKA ARACA NAKLEDİLDİ
Minibüste bulunan 22 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Minibüste bulunan cenaze ise cenaze aracına nakledildi.
