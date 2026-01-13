Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Kayseri’de cenaze taşıyan minibüs devrildi. Feci kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, minibüs devrildiği yerden kaldırıldı.

Kayseri -Malatya kara yolu Karahalka mevkiinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu yolda cenaze taşıyan minibüs, devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi sonrasında olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza alanında polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

22 KİŞİ YARALANDI

Kazada 22 kişinin yaralandığı tespit edildi. Sağlık ekipleri minibüste bulunanlara müdahale etti.

CENAZE, BAŞKA ARACA NAKLEDİLDİ

Minibüste bulunan 22 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Minibüste bulunan cenaze ise cenaze aracına nakledildi.

