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Kazadan çok biberler konuşuldu! 20 tonluk kayıp görenleri üzdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kazadan çok biberler konuşuldu! 20 tonluk kayıp görenleri üzdü
Afyonkarahisar, Tır Kazası, Biber, Zehir, Sağlık, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da şarampole devrilen tırda yaklaşık 20 ton salçalık biber çevreye dağılarak ziyan olurken, olayda sürücü ise yaralandı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaza, Emirdağ ilçesi Gözeli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilmeyen salçalık biber yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazadan çok biberler konuşuldu! 20 tonluk kayıp görenleri üzdü - 1. Resim

Kazada sürücü yaralanırken, olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazadan çok biberler konuşuldu! 20 tonluk kayıp görenleri üzdü - 2. Resim

Kazada tırın dorsesindeki yaklaşık 20 ton biber ise çevreye dağılarak ziyan oldu. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayda çevreye dağılan biberler temizlik ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonucu temizlendi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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