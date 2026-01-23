Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, İhlas Medya Grubu’nu ziyaret etti.

Kazakistandan İhlas Medyaya önemli ziyaret

TGRT Genel Müdürü Sait Eken ve Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı'nın karşıladığı Sapiyev ve Amankul; İhlas Dijital Varlıklar, TGRT Haber, Türkiye Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı'nı gezdi. Çalışmaları yakından izleyen Sapiyev ve Amankul, yöneticiler tarafından bilgilendirildi.

Ziyaretin ardından Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, dijital alanda yürüttükleri projeler ve gelecek vizyonuna ilişkin misafirlerine sunum yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki medya ve iletişim alanında iş birliği olanakları üzerine verimli bir değerlendirme yapıldı.

