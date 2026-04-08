CHP’li belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana’nın öldüğü kazayla ilgili bilirkişi raporu çıktı. Çarpan sürücü durabilecek mesafe varken frene basmamış.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tacizine uğradığı iddia edilen 16 yaşındaki Tuana T’nin hayatını kaybettiği şüpheli trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporuna ulaştık.

FRENE BASMAMIŞ

Görele Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan bilirkişi raporunda Tuana T’ye çarpan şüpheli Âdem H. kusurlu bulundu. Rapora göre, kazanın meydana geldiği asfalt zemindeki fren izleri, Tuana T’nin düştüğü noktadan 4 metre sonrasında başlıyor. Yani henüz kaza mahalline gelmeden öncesinde etkin frenleme yapmak suretiyle tedbir alabileceği hâlde tedbir almadığı belirtiliyor.

Sürücünün bu şekilde seyretmesinin ise, almış olduğu yüzde 1,97 promil alkolün olumsuz etkisi sebebiyle kaynaklandığı da detaylar arasında.

ANNE VE BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Anne Nuray T. ve baba Ahmet T’nin Görele Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade de ortaya çıktı. Anne Nuray T. aynı gün akşam saatlerinde yapay zekâ ile oluşturulmuş müstehcen videoların ortaya çıkması sebebiyle kızının üzüldüğünü ve sonrasında okula gitmediğini anlattı.

Anne Nuray T, “Kızımın sevgilisi D.B.C. ile ilişkileri devam ediyordu ancak baba M.C. bu birlikteliği istemiyordu. Daha önce M.C’nin oğlu D.B.C’ye ‘Hasbi Dede’nin lehine olacak şekilde taraflı ifade vereceksin’ dediğini öğrendim” bilgisini verdi.

Bu arada, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Tuana T’nin ölümü başta olmak üzere, kız çocukları ve kadınların intiharları ile şüpheli ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

