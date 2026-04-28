Kazı çalışması sırasında bulundu! Eyüpsultan'da panik anları
İstanbul Eyüpsultan'da doğal gaz kazı çalışmasında havan topu mermisi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme sonrası mühimmatı muhafaza altına aldı.
Eyüpsultan'da doğal gaz ekiplerinin kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu.
Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak'ta kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri, toprak altına gömülü mühimmat buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KORUMA ALTINA ALINDI
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatı muhafaza altına aldı.
Mahalle sakini Çetin Uzun, doğal gaz çalışması sırasında, İGDAŞ ekiplerinin bir metal parçasına denk geldiğini ve bu durumdan şüphelendiklerini söyledi.
Uzun, "Bombaya benzer hali varmış. Dolayısıyla polis ekiplerine haber veriyorlar. Bunun çok eski tarihten kalma havan mermisine benzer bir patlayıcı olduğunu söylüyorlar. İmha ekipleri geldi ve imha edip yanlarına alıp götürdüler. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı." diye konuştu.