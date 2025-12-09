Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SHP ile siyasete döneceğini ve Mansur Yavaş'ın yeni bir parti kuracağını iddia etti. İşte detaylar...

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımda Ankara kulislerinde yaşandığını öne sürdüğü yoğun hareketliliği aktardı.

Sayan’ın iddialarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde uzun süredir biriken gerilimler kritik bir kırılma eşiğine ulaşmış durumda. Sayan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istinaf aşamasındaki “butlan davası”nı önemli bir dönemeç olarak gördüğünü öne sürdü.

"SHP'NİN BAŞINA GEÇEBİLİR" İDDİASI

Paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun bu süreçten beklediği sonuç çıkmazsa yedek parti konumundaki SHP’nin başına geçebileceği iddia edildi.

Öte yandan Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmeye hazır bir milletvekili grubunun bulunduğunu da iddia ederek, şartların oluşması halinde Meclis’te yeni bir grubun kurulmasının sürpriz olmayacağını ifade etti.

MANSUR YAVAŞ İÇİN "YENİ PARTİ" İDDİASI

Sayan’ın paylaşımındaki bir diğer dikkat çeken iddia ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başını çekeceği yeni bir merkez sağ parti hazırlığı oldu. Bu girişimin mevcut siyasi dengeleri zorlayabileceğini savunan Sayan, kulislerde bu yönde hareketlenme olduğunu ileri sürdü.

İKİ BAŞKAN AK PARTİ YOLUNDA

Paylaşımda, CHP’li iki büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye geçmek istediği iddiası da yer aldı. Sayan, bu geçişin Cumhurbaşkanı’nın onayını beklediğini, onay verilmesi halinde Türkiye siyasetinde dengelerin yeniden şekillenebileceğini öne sürdü.

Tüm bu iddiaları tek bir paylaşımda bir araya getiren Savcı Sayan, Türkiye siyasetinin yakın dönemde büyük bir hareketliliğe sahne olacağını savunarak, Ankara kulislerinin uzun süredir görülmemiş ölçüde “elektrik yüklü” olduğunu belirtti.

