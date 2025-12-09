Avustralya’da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan ve 'dünyada ilk' olarak tanımlanan yasa yürürlüğe girdi. Teknoloji şirketlerine ağır yaptırımlar getiren düzenleme, gençleri dijital baskıdan korumayı hedefliyor.

Avustralya’da 'dünyada bir ilk' olarak nitelendirilen ve 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını engelleyen yasa yürürlüğe girdi. Yasak, yerel saatle 10 Aralık 00.00 itibarıyla uygulanmaya başlandı.

BAŞBAKAN ÖĞRENCİLERE SESLENECEK

SBS News’in aktardığına göre yeni düzenleme, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasını ya da mevcut hesaplarını sürdürmesini tamamen yasaklıyor. Sky News Australia’nın haberinde, Başbakan Anthony Albanese’nin bu hafta okullarda yayımlanacak bir video mesajla öğrencilere sesleneceği belirtildi.

Albanese mesajında, alınan kararın gençleri dijital baskıdan korumayı amaçladığını vurgulayarak, sosyal medyanın sürekli akışının oluşturduğu stresin azaltılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Başbakan, yaklaşan tatillerde gençlere “telefon ekranına bakmak yerine yeni hobiler edinmeleri” çağrısında bulundu.

SORUMLULUK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE

Yasa kapsamında Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, X ve YouTube gibi küresel platformların 16 yaş altı kullanıcıları engellemek için teknik önlem alması gerekecek. Bu doğrultuda gençlere ait mevcut hesaplar kapatılacak, yeni hesapların açılması da sistemsel olarak bloke edilecek.

Düzenlemeye uymayan platformlar, yaklaşık 33 milyon dolara varan para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Yasa ihlali durumlarında çocuklara veya ebeveynlere herhangi bir yaptırım uygulanmayacak; tüm yükümlülük teknoloji şirketlerine ait olacak.

UZMANLARDAN FARKLI DEĞERLENDİRMELER

Bazı uzmanlar yasanın genç kullanıcılar için daha güçlü bir veri gizliliği koruması sağlayacağını savunurken, bazıları ise düzenlemenin sosyal izolasyonu artırabileceği uyarısında bulunuyor.

