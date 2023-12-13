Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hasan Bitmez'in ailesine geçmiş olsun ziyareti

13 Aralık 2023 09:54 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 09:55

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde dün korku dolu anlar yaşandı. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, partisi adına söz aldı. Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Yakında bulunan milletvekilleri Bitmez'in yardımına koşarken, İyi Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Hasan Bitmez'e ilk müdahalede bulundu. Meclis doktorları, Genel Kurul salonuna girerek Bitmez'e müdahale etti ve bir süre kalp masajı yaptı.

Bitmez, ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİTMEZ'İN AİLESİNE ZİYARET

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hasan Bitmez'i akşam saatlerinde Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, hastane ziyaretinden fotoğrafları X hesabından paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:

"TBMM'de geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim, geçmiş olsun dileklerimi paylaştım. Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum."

Kılıçdaroğlu, hastane ziyareti kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de görüştü.

HASTANEYE ZİYARETÇİ AKINI

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere pek çok siyasi, Bitmez’in durumu hakkında bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi’ne geldi.