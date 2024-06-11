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Kereste fabrikası cayır cayır yandı! Dumanlar D-650 kara yolunu kapladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sakarya'da kereste fabrikası alev alev yandı, dumanları D-650 kara yolunu kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 2.5 saatte söndürüldü.

Sakarya'da kereste fabrikası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangından yükselen dumanlar D-650 kara yolunu kapladı.

SAKARYA ALEV ALEV YANDI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. Kerestelerin tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangın, fabrikayı etkisi altına aldı. 

Kereste fabrikası cayır cayır yandı! Dumanlar D-650 kara yolunu kapladı - 1. Resim

İtfaiyenin söndürmek için seferber olduğu yangının dumanları D-650 kara yolunu kapladı.

Kerestelerin tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangın, fabrikayı etkisi altına aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kereste fabrikası cayır cayır yandı! Dumanlar D-650 kara yolunu kapladı - 2. Resim

BİR İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Meydana gelen yangında 54 AES 821 plakalı Toyota marka bir otomobilde maddi hasar oluştu.

Kereste fabrikası cayır cayır yandı! Dumanlar D-650 kara yolunu kapladı - 3. Resim

Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri duman etkilendi.

Kereste fabrikası cayır cayır yandı! Dumanlar D-650 kara yolunu kapladı - 4. Resim

Bölgede bulunan sağlık ekiplerince personel, ambulansta tedavi altına alındı. Yangın 2 buçuk saat sonra söndürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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