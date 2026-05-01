Yenişehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında, KHK ile ihraç edilen bir kişinin belediyede işe alınarak alındığı öne sürüldü. Şahsın çalışmadan maaş aldığı ve bağlantılı şirketlere 11 milyon lirayı aşkın ödeme yapıldığı öne sürüldü.

Mersin’in CHP’li Yenişehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da bir belediyede zabıta, bir başka belediyede veri kontrol işletmeni olan A.U. (45), 2017 yılında KHK ile ihraç oldu. A.U, ihraç olduktan sonra “Eğitim ve Danışmanlık” şirketi kurarak CHP’li belediyelerle temasa geçti.

Yenişehir Belediyesi “eğitmen” sıfatıyla A.U’ya kucak açtı. Belediye ayrıca A.U’ya bir de makam aracı verdi. A.U. işe gelmeden maaş almaya başladı, bağlantılı olduğu üç şirkete “düzenlenmeyen eğitim faaliyetleri” için 11 milyon 128 bin lira para aktarıldı.

KHK ile kovuldu CHP’de makam sahibi oldu

A.U. ayrıca makam aracını şehir dışına da götürmeye başladı, bununla da kalmayıp eşine vererek şahsi işlerinde kullanılmasını da sağladı.

