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Kıbrıs Türkü 51 yıldır yalnız değil! MSB'den anlamlı paylaşım... "Üzülme, intikamları alınacaktır"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kıbrıs, Kıbrıs Barış Harekatı, MSB, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümünü yayımladığı mesaj ve görgü tanıklarının röportajlarıyla andı. Görgü tanığı Dr. Ayten Berkalp, "Çocukların delik deşik edilmiş olmaları, kanların beyinlerinin dağılmış olmalarını görünce anlayamadım. Onu görünce ağlamaya başladım. Sonra beni bir el tuttu, üzülme dedi, intikamları alınacaktır" ifadeleriyle vahşeti anlattı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlandı.

Bakanllığın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. 51 yıldır süren kararlılıkla barış ve özgürlüğün teminatı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü 51 yıldır yalnız değil! MSB'den anlamlı paylaşım...

"51 YILDIR SÜREN KARARLILIK"

"Uçtuk Kıbrıs semalarında, toprağın sesi susmasın diye, Ada'da barışa yol açılsın diye, Türk'ün vicdanı, mazluma yoldaş olsun diye! Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verilen mesajda, şunlar kaydedildi:

Kıbrıs Türk'ünün yok sayıldığı, varlığının tehdit edildiği bir dönemde zulmün karşısında duran, kardeşliğin ve insanlığın yanında olan Türk milleti, 20 Temmuz 1974'te tarihe altın harflerle yazılan bir adım attı. Bugün, bu onurlu harekatın yıl dönümünde, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. 51 yıldır süren kararlılıkla barış ve özgürlüğün teminatı olmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Türkü 51 yıldır yalnız değil! MSB'den anlamlı paylaşım...

Ayrıca videoda, Kıbrıs Mücahidesi/Mücahidi ve görgü tanıklarından Dr. Ayten Berkalp, Ahmet Aşır, Aysel Soykara ve Kıbrıs Halkın Sesi Gazetesi Muhabiri ve görgü tanığı Akay Cemal'in röportajlarına yer verildi.

Cemal, Türk halkının amansız mücadelesine vurgu yaparken, Soykara, Rumların gerçekleştirdiği katliamlarda, küçük çocukların korkularına ve kaçmaya çalışmalarına dikkat çekti.

"GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADIM..."

Dr. Ayten Berkalp'in ifadeleri ise, Rum vahşetini gözler önüne serdi:

Bir küvet. Üstü örtülü vaziyette. Bir el uzandı ve örtüyü kaldırdı. Ben siyah saçlı bir hanımefendinin bir kolunda küçük, diğer kolunda ise 6 aylı çocuğun olduğunu fark ettim. Kucaklamak için açmış kollarını. Çocukların delik deşik edilmiş olmaları, kanların beyinlerinin dağılmış olmalarını görünce anlayamadım. Onu görünce ağlamaya başladım. 

Sonra beni bir el tuttu, üzülme dedi, intikamları alınacaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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