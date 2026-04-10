Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındığı öne sürüldü. İddiaların doğruluğu halinde Karadeniz'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

BAE'DE GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Bir süredir yurt dışında firari olan Karadeniz’in Dubai’de yakalandığına dair iddialar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri olurken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların doğruluğu halinde ise Batuhan Karadeniz'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan geçtiğimiz yıl soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliği tespit edilmişti.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu ortaya çıkmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILIP MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Karadeniz, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıklamış ve mal varlıklarına el konulmuştu.

