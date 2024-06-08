Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kırmızı bültenle aranıyordu! JASAT yakaladı

Kırmızı bültenle aranıyordu! JASAT yakaladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranıyordu! JASAT yakaladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası kararı bulunan, 9 yıldır firarda olan ve kırmızı bülten ile aranan şahıs E.O, Seydikemer Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanarak adli makamlara ve oradan da cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak kırmızı bülten ile aranan 62 yaşındaki E.O.’nin Seydikemer ilçesinde olduğu bilgisi alındı.

Seydikemer İlçesi Kumluova Mahallesinde olduğu tespit edilen şüpheli E.O’nun yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, saklandığı baraka evde ‘Sahte kimlik’ ile yakalandı.

E.O. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi: 3 milyondan fazla aday yarın AYT için ter dökecek!Mersin'de 10 dönümlük ormanlık alan yangında küle döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
70 yaşında örnek öğrenci! Necmettin amca "Eğitimin yaşı yok" dedi YKS'ye girdi - Gündem"Eğitimin yaşı yok" dedi 70 yaşında YKS'ye girdiKanlar içinde bulundu! Genç kadının feci ölümü kocasını şoka soktu - GündemGenç kadının feci ölümü dehşete düşürdüKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulundu - GündemKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulunduGenç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var - GündemGenç kadının kıyafet isyanı viral olduGündem Gazze! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Filistin BM'ye tam üye olacak"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı
Sonraki Haber Yükleniyor...