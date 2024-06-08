Kırmızı bültenle aranıyordu! JASAT yakaladı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Haziran 2024 10:15 - Güncelleme: 8 Haziran 2024 10:16 - Güncelleme:

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Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası kararı bulunan, 9 yıldır firarda olan ve kırmızı bülten ile aranan şahıs E.O, Seydikemer Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanarak adli makamlara ve oradan da cezaevine gönderildi.