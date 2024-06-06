Kırşehir'de bir depoda horoz ringine baskın! 15 horoza el konuldu
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kırşehir'de bir depoda horozların dövüştürülmesi için 'horoz ringi' kuruldu. İhbar üzerine övüş merkezine baskın yapan polis ekipleri 36 şüpheliyi gözaltına alırken 15 horoza da el koydu.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin deposunda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu depoya düzenlenen operasyonda, dövüşü organize eden İ.A.K. ile 35 şüpheli yakalandı.
HOROZLAR İÇİN RİNG YAPMIŞLAR
Horozların dövüştürüldüğü etrafı çevrili ring, seyredenlerin oturması için hazırlanmış 3 tribün, horozların tartıldığı baskül ve kafes ele geçirilen depoda, dövüşte kullanılan 4'ü yaralı 15 horoza el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
HOROZLAR DOĞA KORUMA'YA TESLİM EDİLDİ
El konulan 15 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
horoz dövüşleri ABD ve birçok Avrupa ülkesinde yasa dışı olarak yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı