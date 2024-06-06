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Kırşehir'de bir depoda horoz ringine baskın! 15 horoza el konuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırşehir'de bir depoda horozların dövüştürülmesi için 'horoz ringi' kuruldu. İhbar üzerine övüş merkezine baskın yapan polis ekipleri 36 şüpheliyi gözaltına alırken 15 horoza da el koydu.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin deposunda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu depoya düzenlenen operasyonda, dövüşü organize eden İ.A.K. ile 35 şüpheli yakalandı.

Kırşehir'de bir depoda horoz ringine baskın! 15 horoza el konuldu - 1. Resim

HOROZLAR İÇİN RİNG YAPMIŞLAR

Horozların dövüştürüldüğü etrafı çevrili ring, seyredenlerin oturması için hazırlanmış 3 tribün, horozların tartıldığı baskül ve kafes ele geçirilen depoda, dövüşte kullanılan 4'ü yaralı 15 horoza el konuldu.

Kırşehir'de bir depoda horoz ringine baskın! 15 horoza el konuldu - 2. Resim

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

HOROZLAR DOĞA KORUMA'YA TESLİM EDİLDİ

El konulan 15 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kırşehir'de bir depoda horoz ringine baskın! 15 horoza el konuldu - 3. Resim

horoz dövüşleri ABD ve birçok Avrupa ülkesinde yasa dışı olarak yapılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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