Kırşehir'de bir depoda horoz ringine baskın! 15 horoza el konuldu

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Haziran 2024 13:17 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 13:43 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kırşehir'de bir depoda horozların dövüştürülmesi için 'horoz ringi' kuruldu. İhbar üzerine övüş merkezine baskın yapan polis ekipleri 36 şüpheliyi gözaltına alırken 15 horoza da el koydu.