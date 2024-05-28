Kobani iddianemesi hazırlandı! HDP’li 5 eski vekile 38’er ağırlaştırılmış müebbet

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 6-8 Ekim Kobani soruşturması kapsamında yürütülen davada karar alındı. HDP’li Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar’ın milletvekilliklerin sona ermesinin ardından haklarında iddianame düzenlendi.

Sabahın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 6-8 Ekim Kobani soruşturması kapsamında haklarında soruşturma yürütülen HDP'li Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar'ın milletvekilliklerin sona ermesinin ardından haklarında iddianame düzenlendi.

38'ER AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanıkların tamamına 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. 298 sayfalık iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.