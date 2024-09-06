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Kocaeli'de 1 milyon TL'lik hırsızlık yapan kadın yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de 1 milyon TL değerinde altın ve döviz çalan kadın güvenlik kamerası sayesinde yakalandı. Ele geçirilen paralar ve altınlar sahibine teslim edilirken, hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaelinin İzmit ilçesinde iş yerinden 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalan kadın, polis ekipleri tarafından operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül'de bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalındı. Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar polis ekiplerine haber verdi.

Kocaeli'de 1 milyon TL'lik hırsızlık yapan kadın yakalandı - 1. Resim

HIRSIZI GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şahsı tespit etti. Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen G.S., dün polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.S'nin 1 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Çalınan 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para ise sahibine teslim edildi.

Kocaeli'de 1 milyon TL'lik hırsızlık yapan kadın yakalandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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