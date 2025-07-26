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Köfteci Yusuf'tan tepki çeken karar! Sosyal medya ikiye bölündü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Köfteci Yusuf&#039;tan tepki çeken karar! Sosyal medya ikiye bölündü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Köfteci Yusuf, 'hijyen ve gıda güvenliği' gerekçesiyle evcil hayvanların restoranların kapalı alanlarına girişini yasakladı. Bu yeni uygulama sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan restoran zinciri Köfteci Yusuf, evcil hayvanların restoranların kapalı alanlarına girişini yasakladığını açıkladı.

Yeni uygulamanın, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' doğrultusunda hayata geçirildiği belirtildi.

ŞUBELERE NOT ASILDI

Restoranın şubelerine asılan bilgilendirme notlarında, kararın hijyen ve gıda güvenliği gerekçesiyle alındığı belirtilirken, açıklamada "Evcil hayvanlar hayatımızın kıymetli bir parçası. Ancak konuklarımızın sağlığı ve konforu önceliğimiz. Bu nedenle iç mekânlarda hayvan kabul edemiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda hayvan sahiplerine yönelik, "Dostlarımızla açık alanlarımızda keyifli zaman geçirmenizi dileriz" mesajı verildi.

Köfteci Yusuf'tan tepki çeken karar! Sosyal medya ikiye bölündü - 1. Resim

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar kararı desteklerken, bazıları ise hayal kırıklığını dile getirdi.

Hijyen önceliğine vurgu yapan bir kullanıcı kararın doğru olduğunu savunurken; karara karşı çıkan başka bir kullanıcı ise "Her yere köpeğimle giderdim. Aha da benim için bittin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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