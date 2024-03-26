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Haberler > Gündem > Kontağı çevirmesiyle alev topuna dönmesi bir oldu! Araçtan geriye hurda kaldı

Kontağı çevirmesiyle alev topuna dönmesi bir oldu! Araçtan geriye hurda kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kontağı çevirmesiyle alev topuna dönmesi bir oldu! Araçtan geriye hurda kaldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana Kozan'da bir kişi arabasını çalıştırmak istediği anda otomobil alevlere teslim oldu. Tamamen yanan araç hurda yığınına döndü.

 Adana'nın Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi’nde Ramazan Avcı 42 SL 456 plakalı otomobiline bindi. Avcı aracını çalıştırdığı anda bir anda otomobilden alevler yükseldi.

Kontağı çevirmesiyle alev topuna dönmesi bir oldu! Araçtan geriye hurda kaldı - 1. Resim

Avcı ise kendisini hemen dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kontağı çevirmesiyle alev topuna dönmesi bir oldu! Araçtan geriye hurda kaldı - 2. Resim

Ancak araç tamamen yanarak hurda yığınına döndü. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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