Konya'da akılalmaz olay! Aile hekimi 'ölü insanları' muayene etti

ÖLÜLERİ MUAYENE ETMİŞ!

Bunun üzerine görevlendirilen müfettiş, poliklinikte 'obezite' listesinde bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden E.D.S.'ye ölümünden sonra 15 kez, haziran ayında ölen I.S.'ye ise 9 kez obezite tedavisi için muayene kaydı açıldığını tespit etti.

Müfettişlere yazılı savunmasını sunan doktor M.Ö., iddiaları reddetti, hasta girişlerini hemşire S.P.'nin yaptığını öne sürdü.

DOKTOR HEMŞİREYİ, HEMŞİRE DOKTORU SUÇLADI

Hemşire S.P. ise ifadesinde, birçok veri girişini doktorun baskı ve mobbingine maruz kaldığı için yaptığını, doktor M.Ö.'nün maaşını yüksek sınırdan alabilmek için kendisinden izlem girmesini istediğini, bunun kendisine bir maddi kazanç sağlamadığını belirtti.

Soruşturma sonucu hazırlanan raporda, "Dr. M.Ö, muayene ortalamasını yüksek tutarak destek ödemesinden faydalanmayı amaç edinmiştir. Hasta ortalamasının düşük olmasından bahisle yanında çalışan personellere baskı yapıp, bu yönde rutin aralıklarla bazı kişilerin haberi olmaksızın obezite izlem yapılması yönünde talimatlarının olduğu ifadelerle sabittir. Ayrıca M.Ö'nün ölü insanlara ait izlemlerin hemşire S.P'nin yaptığı yönündeki ithamı olanaksızdır. S.P. izlem yapılan tarihlerde Kulu ilçesinde görevlidir." değerlendirmesi yapıldı.

Doktor M.Ö. hakkında disiplin, idari, mali ve adli yönden, hemşire S.P'ye de yalnızca disiplin yönünden işlem yapılması gerektiği kanaatinin yer aldığı soruşturma dosyası Konya Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.