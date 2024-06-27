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Konya'da akılalmaz olay! Aile hekimi 'ölü insanları' muayene etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Konya&#039;da akılalmaz olay! Aile hekimi &#039;ölü insanları&#039; muayene etti
Konya, Sağlık Skandalı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da hayatını kaybeden kişiler de dahil olmak üzere muayene etmediği hastaları muayene etmiş gibi gösteren aile hekimi ve hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsmil Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. M.Ö.'nün poliklinik kayıtlarında bir gariplik dikkat çekti. Aile hekimine kısa sürede çok fazla sayıda hasta kaydı yapıldığı ve sıklıkla aynı soyisimli kişilerin kaydedildiği fark edildi.

ÖLÜLERİ MUAYENE ETMİŞ!

Bunun üzerine görevlendirilen müfettiş, poliklinikte 'obezite' listesinde bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden E.D.S.'ye ölümünden sonra 15 kez, haziran ayında ölen I.S.'ye ise 9 kez obezite tedavisi için muayene kaydı açıldığını tespit etti.

Müfettişlere yazılı savunmasını sunan doktor M.Ö., iddiaları reddetti, hasta girişlerini hemşire S.P.'nin yaptığını öne sürdü.

DOKTOR HEMŞİREYİ, HEMŞİRE DOKTORU SUÇLADI

Hemşire S.P. ise ifadesinde, birçok veri girişini doktorun baskı ve mobbingine maruz kaldığı için yaptığını, doktor M.Ö.'nün maaşını yüksek sınırdan alabilmek için kendisinden izlem girmesini istediğini, bunun kendisine bir maddi kazanç sağlamadığını belirtti.

Soruşturma sonucu hazırlanan raporda, "Dr. M.Ö, muayene ortalamasını yüksek tutarak destek ödemesinden faydalanmayı amaç edinmiştir. Hasta ortalamasının düşük olmasından bahisle yanında çalışan personellere baskı yapıp, bu yönde rutin aralıklarla bazı kişilerin haberi olmaksızın obezite izlem yapılması yönünde talimatlarının olduğu ifadelerle sabittir. Ayrıca M.Ö'nün ölü insanlara ait izlemlerin hemşire S.P'nin yaptığı yönündeki ithamı olanaksızdır. S.P. izlem yapılan tarihlerde Kulu ilçesinde görevlidir." değerlendirmesi yapıldı.

Doktor M.Ö. hakkında disiplin, idari, mali ve adli yönden, hemşire S.P'ye de yalnızca disiplin yönünden işlem yapılması gerektiği kanaatinin yer aldığı soruşturma dosyası Konya Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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