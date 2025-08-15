Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Köprüye çıkıp canına kıymak istedi! Hikayesi herkesi kahretti

Köprüye çıkıp canına kıymak istedi! Hikayesi herkesi kahretti

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Antalya'da köprüye çıkarak canına kıymaya kalkışan 42 yaşındaki adam, ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Şahsın tüm ailesini depremde kaybettiği öğrenildi.

Manavgat'ta bir kişinin atlamak için tarihi Manavgat Köprüsü'nün korkuluklarını aşarak tehlikeli bölgede demirler üzerinde bulunduğu ihbarı üzerine emniyet güçleri alarma geçti.

 

KONUŞARAK OYALAMAYA ÇALIŞTILAR

Olay yerine ilk olarak köprünün altında bulunan Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik görevlileri ulaştı. Güvenlik görevlilerinden birisi şahsın yanına geçerek şahsı ikna etmek için çaba harcarken, köprü üzerinde kalabalık artmaya başladı. Şahsın atlama ihtimaline karşı Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir botta köprü altında önlem aldı. Güvenlik görevlisi şahsı kararından vazgeçirmek için sohbet ederken, bir başka güvenlik görevlisi de şahsın görüş alanı dışından yaklaştı.

Köprüye çıkıp canına kıyma istedi! Hikayesi herkesi kahretti - 1. Resim

TÜM AİLESİNİ DEPREMDE KAYBETMİŞ

Köprü üzerinde bulunan şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan 2 güvenlik görevlisi şahsı kollarından yakalarken, şahıs güvenli bölgeye çekildi. Köprü altında bulunan güvenlik kulübesine getirilen ve adının Abdullah Kaşıkçı olduğu öğrenilen 42 yaşındaki şahıs, anne-babası ve kardeşlerinin tamamını İskenderun'da depremde kaybettiğini, kimsesinin olmadığını ve yaşamına son vermek istediğini söyledi. Şahsı dinleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, ifade işlemleri için polis karakoluna götürdü.

