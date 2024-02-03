Korhan Berzeg'den 230 gündür tek bir haber bile yok! Kampanya başlatıp, ABD'ye seslendiler

Balıkesir'deki yazlık evine gittikten sonra sırra kadem basan ekonomist Korhan Berzeg için umutlar tükenmiyor. Ailesi, kendisinden 230 gündür haber alınamayan Berzeg'in bulunması için kampanya başlatarak ABD Büyükelçiliği'ne de çağrıda bulundu.

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan 83 yaşındaki Korhan Berzeg, 2023'ün mayıs ayında eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine gitti.

17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg o günden sonra sırra kadem bastı.

AİLESİ KAMPANYA BAŞLATTI

Son olarak Korhan Berzeg'in ailesi kampanya başlattı. Aileden yapılan açıklamada 230 gündür haber alınamayan Berzeg hakkında daha fazla bilgi ve habere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Aile, herkesi Korhan'ın hikayesini paylaşmak ve meseleyi canlı tutmak için onlara katılmaya çağırarak “Sosyal medya platformlarında #FindKorhanBerzeg etiketini kullanın, hikâyesini paylaşın ve ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir şey biliyorsanız lütfen öne çıkın” ifadelerini kullandı.

'ONUN YOKLUĞU DOLDURULAMAZ BİR BOŞLUK BIRAKTI'

Aile ayrıca ABD Büyükelçiliği'ni bu kritik konuya ilgi göstermeye ve destek vermeye çağırırken ABD makamlarının katılımı, arama ve soruşturma çabalarını önemli ölçüde destekleyebileceklerini ve Korhan'ın bu tür bir desteği tam olarak hak ettiğine inandıklarını belirtti.

Açıklamada, “Korhan sadece kayıp bir kişi olayından daha fazlasıdır; bir baba, bir koca, bir arkadaş ve saygın bir topluluk üyesidir. Onun yokluğu, hayatlarında yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktı” dendi.