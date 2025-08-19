Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kötü koku mahalleliyi ayaklandırdı! Ekipler harekete geçti, korkulan olmadı

Kötü koku mahalleliyi ayaklandırdı! Ekipler harekete geçti, korkulan olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kötü koku mahalleliyi ayaklandırdı! Ekipler harekete geçti, korkulan olmadı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da bir evden yayılan kötü koku üzerine komşular endişelendi. İhbar üzerine ekipler harekete geçerken kokunun, pişirilen bozuk etten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Efeler ilçesindeki bir ikametten yayılan kötü kokudan hem rahatsız olan hem de endişe eden mahalle sakinleri, irtibat kuramadıkları ev sahibinin hayatından da endişe ederek durumu 112 Acil İhbar hattına bildirdi.

BOZUK ET KOKUSU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri eve girip yaptığı araştırmada kötü kokunun mutfaktan geldiğini tespit etti. Mutfakta yapılan incelemede ev sahibinin bilmeden kokmuş eti pişirdiği ve mahalleye yayılan ağır kokunun da pişirilen kokmuş etten kaynaklandığı belirlendi.

Kokunun sebebinin anlaşılması üzerine ekipler normale dönerken mahalle sakinleri evden sürekli benzer durumda kötü koku yayıldığını ileri sürerek ev sahibinin uyarılmasını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Acun Ilıcalı'ya kötü haber: Hull City'nin başvurusu sonuçlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeniden Refah Partili belediye başkanı, AK Parti rozeti taktı! "Bembeyaz sayfalara yazacağız..." - GündemYeniden Refah Partili belediye başkanı, AK Parti rozeti taktAK Parti'ye geçen Çerçioğlu'ndan 860 milyonluk imza! Araçları sergiledi... Plakalar ise dikkat çekti - GündemYeni aldığı araçların plakası gündem oldu!Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı - GündemMuhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındıHakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddiası yalanlandı - GündemFidan'ın suikasta uğradığı iddiasına jet açıklamaBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı - GündemTutuklanan İnan Güney görevinden uzaklaştırıldıMeclis'in önünde beyaz Toros yakmıştı: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 16 suç kaydı var - GündemŞüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 16 suç kaydı var
Sonraki Haber Yükleniyor...