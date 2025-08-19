Kötü koku mahalleliyi ayaklandırdı! Ekipler harekete geçti, korkulan olmadı

Efeler ilçesindeki bir ikametten yayılan kötü kokudan hem rahatsız olan hem de endişe eden mahalle sakinleri, irtibat kuramadıkları ev sahibinin hayatından da endişe ederek durumu 112 Acil İhbar hattına bildirdi.

BOZUK ET KOKUSU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri eve girip yaptığı araştırmada kötü kokunun mutfaktan geldiğini tespit etti. Mutfakta yapılan incelemede ev sahibinin bilmeden kokmuş eti pişirdiği ve mahalleye yayılan ağır kokunun da pişirilen kokmuş etten kaynaklandığı belirlendi.

Kokunun sebebinin anlaşılması üzerine ekipler normale dönerken mahalle sakinleri evden sürekli benzer durumda kötü koku yayıldığını ileri sürerek ev sahibinin uyarılmasını istediler.