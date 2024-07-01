Kovanı açıp baktı, şaşkına döndü! Kilosu 30 bin liradan satılan yeşil balın gizemi araştırılıyor

Sakarya'da arıcılıkla uğraşan bir vatandaş, kovanlarından birinde yeşil renkte bal tespit etti. Gördükleri karşısında şaşkına dönen ve balın kilosunun 20-30 bin lira bandında satıldığını söyleyen arıcı, "Kovan dolu bu çok ilginç bir şey. Normalde böyle bir şeyle rastlanması gerçekten zordur" dedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaklaşık 200 kovanıyla arıcılık yapan Ali Uyar, kovanlarına bakım yaparken kendisini şaşkına çeviren bir olay yaşadı. Kovanların birindeki balın renginin yeşil olduğunu fark eden Uyar, baldan numune alarak üniversiteye gönderdi.

Alınan örnekle yeşil balın insan sağlığı üzerine etkileri ve renginin yeşil olma sebebi üzerine çalışmalar başlatıldı. Hususa ilişkin olarak yaptığı araştırmalar çerçevesinde aynı tür balın Artvin’in Ardanuç ilçesinde keşfedildiği ve geçen sene kilosunun yaklaşık 20 bin liradan satıldığını belirten arıcı Ali Uyar, balın fenolik tatlarının yüksek değerlerde çıkması durumunda değerinde satışa çıkarabileceğini söyledi.

"HERHANGİ BİR YEM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Yeşil renkteki balı incelenmesi için üniversiteye gönderdiğini aktaran Ali Uyar, "10 yıldır sabit olarak buradayım. Yaklaşık iki hafta önce bir kovanımızda yeşil renkte bir sıvı gördüm. Bu ürünü aldım, üniversiteye tahlile gönderdim. Sonuçlarını bekliyoruz. Ben daha çok havaların sıcaklığından geceleri çiğ yağdığında oluşan bir fruktozun olduğunu düşünüyoruz herhangi bir yem veya katkı maddesi olduğunu düşünmüyorum çünkü diğer kovanlarda getirirdi. Öyle bir şey olmadığı için şu anki benim fikrim bir bal türü olduğunu düşünüyoruz" dedi.

200 KOVANIN SADECE BİRİSİNDE VAR

Balın yeşil renkte olduğunu görünce araştırma yaptığını belirten Uyar, "Baktım, Artvin Ardanuç ilçesinde bu tarz bir bal üretilmiş. Ama rengi biraz daha opak, bizimkisi çok cırt renkte. Aslında normalde arılarda bir yem katkı maddesi var mavi renkte gıda boyası gibi kış döneminde beslendiğinde herhangi bir şekilde bala katkı olmasın geçmesin diye gıda boyasını yeşillendiriyorlar ama bu ona benzemiyor. Ona da benzese diğer kovanlar da getirirdi. Ben şimdi diğer kovanları da kontrol ettim. Burada yaklaşık 200 tane kovan var. Diğer kovanlardaki yaptığım kontrollerde herhangi böyle bir sıvı yok. Böyle renkte bir ürün de yok" ifadelerini kullandı.

"20-30 BİN LİRA EDECEK KADAR DEĞERLİ MİDİR TARTIŞILIR"

Balın orijinalliği teyit edildikten sonra değerlerine göre fiyat biçilebileceğini aktaran Uyar, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Zelanda'da da üretimi yapılmış çok yüksek sıcaklıklarda ortaya çıkan bir balmış. Ağaçların yüksek sıcaklıkta nemle beraber kustuğu bir pigmentmiş bu. Bakalım biz de göreceğiz 20 bin lira, 30 bin lira onlara tabii ki değerle alakalı bir şey demiyorum ama merakımızı yenelim. İçerik olarak güzel bir şey gelirse polen analizi yapılacak, hangi kaynaktan alındığı tespit edilecek. Ondan sonra fenoliklerine baktırırız değeri çok yüksekse biz de ona göre bir fiyat beliririz.

Artık 20-30-50 bakacağız. Bu tarz şeyler işte biraz da aslında reklam ve pazarlamayla ilgili. Çiçek çeşitliği ne kadar fazlaysa aslında içerik o kadar zengindir. Bu yeşil bal değerli midir? Tamam evet fenolikler bakıldığında belki çok değerli içerikleri vardır anti bakteriyel özelliktedir şifalı diyebiliriz ama 20-30 bin lira edecek kadar değerli midir o tartışılır."

"ALMAN PAPATYASINDA BU RENK PİGMENTİ VARMIŞ"

Alman Papatyasında bala yeşil rengini veren bir pigment olduğunu belirten Uyar, “Bu yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle Yeni Zelanda, Endonezya taraflarında rastlanmış bir de Artvin'de bu haberi görünce araştırdım. Doğada yetişen Alman Papatyasında bu renk pigmenti varmış. Bu verebilir bizim buralarda evet ekili normal tarlalarda biraz oluyor ama bu kadar çok arını getirebilecek kadar mı onu bilmiyoruz. O kovan diğer kovanlara nazaran biraz az çalışıyor sadece o kaynağa yöneliyor. Ben bir çıtada var zannettim ama tüm kovan o baldan dolu bu çok ilginç bir şey. Normalde böyle bir şeyle rastlanması gerçekten zordur. Arı dışarıdan bulduğu herhangi bir yerdeki şekerli bir gıdadır diyelim. Onu az bulur getir ama bu sürekli getiriyor o yüzden bende bu şüphe oluştu” dedi.