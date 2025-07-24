Köyler boşaltıldı, evler alevlere teslim oldu! 4 kentte ciğerlerimiz yanıyor... İşte son durum

Karabük’te başlayan ve Ovacık’a sıçrayan orman yangını nedeniyle 10 köy tahliye edildi, 40 ev kül oldu. İzmir, Bilecik ve Balıkesir’de de devam eden yangınlar, hem yerleşim alanlarını hem ulaşımı tehdit ediyor. Müdahale sürerken vatandaşlar tahliye ediliyor. İşte devam eden yangınlara dair son durum ve detaylar...

Eskişehir'de orman yangınını söndürme çalışmalarında alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi şehit oldu. Yürekleri yakan haberin ardından gözler devam eden diğer yangınlara çevrildi. Karabük'te dün başlayan yangınla mücadele devam ederken, alevler geniş alana yayıldı. Öte yandan İzmir, Bilecik ve Balıkesir'de de ormanlar alevlere teslim oldu.

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Çavuşlar Köyünde başlayıp Ovacık ilçesine bağlı köylere sıçrayan yangın, 250 hektar alanı küle çevirdi.

10 KÖY BOŞALTILDI

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ve Ovacık'taki orman yangınları nedeniyle 10 köyün boşaltıldığını söyledi.

Vali Yavuz, orman yangınları nedeniyle Karabük ile Safranbolu ve Ovacuma ilçelerine bağlı 10 köyün boşaltıldığını kaydederek, "Arkadaşlarımız çerçeveleme yaparken, diğer taraftan tabii ki orman içerisinde yerleşim yerlerimiz vardı. Bu yerleşim yerlerimizdeki şu ana kadar Ovacık'tan, Karabük merkezinden, aynı zamanda da Safranbolu ilçemizden toplam 10 köyümüz ve bu 10 köyümüzün belli mahallelerini tahliye etmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızı Ovacık'ta kamp merkezimiz var, orada misafir ediyoruz. Karabük merkezde de vatandaşlarımızdan isteyenleri yine Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda misafir edeceğiz. İnşallah tez zamanda bu yangınlarımızı söndürüp, tekrar vatandaşlarımızı yaşadıkları yerlerde daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak istiyoruz. Devletimiz yanlarında olacaktır, hükümetimiz yanlarında olacaktır. İnşallah onları da mağdur etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

40 EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangında şu ana kadar 40 ev yanarken, yaklaşık 250 hektar alan zarar gördü. 20 kilometre çapında bir alanda yangın devam ederken, bölgeye çok sayıda ilden ekipler sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için canla başla çalışmalarına devam ediyor.

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Çavuşlar köyünde 36, Kamış, Ortaca, Mehterler, Tandır, Davutlar ve Üçbaş köylerinde 451, Ovacık ilçesine bağlı Boyalı köyünde 40 olmak üzere toplam 527 hane tedbir amacıyla boşaltılırken, 862 kişinin de tahliye edildiği öğrenildi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yangına rağmen evlerine dönen vatandaşların bulunduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, boşalttığımız evlere girmeyin. Bu çok riskli. İlk önce vatandaşlarımızın can sağlığı birimler için önemli" dedi.

GENÇLER, KOVALARLA YANGININ İÇİNE DALDI

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, Karabük-Ovacık karayolu Boyalı köyü mevkiinde bir evin etrafını saran alevler paniğe neden oldu.

Yangını gören 4 genç, canlarını hiçe sayarak evin etrafında buldukları kovalarla alevlerin içine daldı. Yangını söndürmek için büyük çaba sarf eden gençlerin müdahalesi sırasında olay yerinden geçen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Karabük Belediyesi’ne ait su tankerleri de yangını fark ederek hemen durdu ve müdahaleye destek verdi.

Gençlerin cesurca mücadelesi ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde ev, yanarak kül olmaktan son anda kurtarıldı.

İZMİR

İzmir'in Dikili ilçesinde, dün akşam saatlerinde Bozbayır tepesindeki makilik alanda yangın başladı. Rüzgârın etkisiyle çevreye yayılan alevlere ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.

Kısa bir süre sonra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle karadan ve havadan da helikopterle müdahale devam etti. 5 saatlik çalışmanın ardından alevler kısmen kontrol altına alındı.

Ekipler yangın bölgesinde yoğun çalışma sergilerken, rüzgarın etkisi ile kuru otlar tekrar tutuştu ve alevler doğu istikametine ilerlemeye başladı. Bir süre sonra ormanlık alana sıçrayan yangın İzmir Çanakkale yolunu tehlikeye düşürünce yol araç geçişine kapatıldı.

Devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BİLECİK

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan ve büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını, Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyündeki evlere sıçradı.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

BİRÇOK KÖY TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Rüzgarla sık sık yön değiştiren yangın, daha önceden tahliye edilen Selçik köyüne ulaştı. Köyde alevlerin sıçradığı evlerden bazıları zarar gördü. Bazı vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ile evlerinde besledikleri kuşları güvenli alana taşıdı.

Yanan evlere müdahale ederek söndüren ekipler, köyün çevresindeki alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için cansiperane çalışan "alev savaşçıları"na köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

YHT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Yüksek Hızlı Tren (YHT) demir yolu hattında tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan dün saat 19.30'da hareket eden Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferlerinin, güzergah kontrolü amacıyla bekletildiği açıklandı.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sayın Yolcularımız, Bilecik-Osmaneli istasyonları arasında meydana gelen yangının, YHT demir yolu hattında tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan saat 19.30'da hareket eden Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferleri, güzergah kontrolü amacıyla bekletilmektedir. Bu nedenle trenlerimizde gecikmeler yaşandı. Demir yolu hattının güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar, yetkili ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

TCDD Taşımacılık AŞ'nin, daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Güzergah kontrolü tamamlanmış olup, bekleyen Yüksek Hızlı Trenlerimiz saat 23.20'de varış istikametlerine doğru hareket etmiştir. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadesi kullanıldı.

BALIKESİR

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Şirinçavuş Mahallesi'ndeki arazilerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için 5 arazöz, 6 itfaiye, 5 su ikmal aracı, 1 helikopter ile müdahale ediliyor.