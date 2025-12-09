Yunanistan'da çiftçilerin sürdürdüğü protestolar nedeniyle sekteye uğrayan Edirne İpsala Sınır Kapısı ile Kipi Gümrük Kapısı hattında geçişler kademeli olarak yeniden başladı. Bazı sürücülerin günlerdir araçları ile mahsur kaldıkları sınır kapısı kuyrukları nedeni ile temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları ifade edildi.

Yunanistan'da çiftçilerin 7 gündür sürdürdüğü protestolar nedeniyle uluslararası taşımacılığın olumsuz etkilendiği Edirne İpsala Sınır Kapısı ile karşı taraftaki Kipi Gümrük Kapısı hattında, geçişlerin kademeli olarak yeniden başladığı bildirildi.

Bir haftadır traktörlerle otoyolları ve gümrük bağlantı yollarını kapatan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto ederken, eylemler özellikle tır taşımacılığında ciddi bir birikmeye neden oldu. Edirne İpsala Sınır Kapısı ile karşı taraftaki Kipi Gümrük Kapısı hattında, akşam saatleri itibariyle geçişlerin kademeli olarak yeniden başladığı bildirildi.

İpsala’daki tır parkında başlayan hareketliliğe rağmen uzun araç kuyruklarının sürdüğü gözlendi. Bekleyişin devam ettiği alanda bazı sürücülerin 5-6 gündür araçlarından ayrılamadıkları, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıkları ifade edildi.

Türk tarafındaki gümrük yetkilileri, Yunan makamlarıyla yapılan temasların ardından geçişlerin saat 17.00 itibariyle kontrollü olarak yeniden açıldığını duyurdu. Tırlar tek şeritten kontrollü bir şekilde geçirilirken, yolcu araçlarında ise normal akışın yeniden sağlandığı belirtildi.

EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Yunanistan otoyolunda çiftçilerin traktörlerle eylemlerini sürdürdüğü, ancak geçiş koridoruna şu an için müdahalede bulunulmadığı öğrenildi. Yetkililer, sürücülerin güncel duyuruları takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

