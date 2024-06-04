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Küçükçekmece'de damadını bıçakla öldüren Turhan Ketenci hakkında mahkeme hükmetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Küçükçekmece&#039;de damadını bıçakla öldüren Turhan Ketenci hakkında mahkeme hükmetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de 2022 yılında kızına yakıştıramadığını söylediği damadı Volkan Çubukcu’yu göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Turhan Ketenci hakkında mahkemeden karar çıktı. Torununun babasız, kızının da kocasız kaldığını belirten Ketenci, "Çok pişmanım" dedi.

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Turhan Ketenci ile müştekiler Mustafa Çubukçu, Satiye Çubukçu ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müştekiler ve avukatları, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Küçükçekmece'de damadını bıçakla öldüren Turhan Ketenci hakkında mahkeme hükmetti - 1. Resim

"PİŞMANIM"

Son sözü sorulan sanık Ketenci ise pişman olduğunu söyleyerek, "Keşke torunum babasız, kızım da kocasız kalmasaydı. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Küçükçekmece'de damadını bıçakla öldüren Turhan Ketenci hakkında mahkeme hükmetti - 2. Resim

DAMAT CİNAYETİNDE KARAR VERİLDİ

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Küçükçekmece'de damadını bıçakla öldüren Turhan Ketenci hakkında mahkeme hükmetti - 3. Resim

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Turhan Ketenci'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İddianamede, sanık Turhan Ketenci ile kızıyla rızası dışında evlenen Volkan Çubukçu arasında anlaşmazlık olduğu, daha sonra bunun çözüldüğü ve düğün yapıldığı belirtilmişti.

Çubukçu ile Ketenci arasında beyaz eşya nedeniyle de anlaşmazlık yaşandığı aktarılan iddianamede, 22 Eylül 2022'de Ketenci'nin tartıştığı damadını bıçakla öldürdüğü yer almıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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