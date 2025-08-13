Külliye'de kritik Yüksek İstişare Kurulu toplantısı! Masadaki en önemli konu aile

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop’un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantıda gündeme gelen konuşlara ilişkin açıklama yayınladı.

GÜNDEMDEKİ ANA MESELE: AİLE KURUMU

Kurulun gündeminde, dünyada ve bölgede yaşanan kritik gelişmelerin yanı sıra aile müessesesinin korunmasına yönelik çalışmalar yer aldı. Toplumun temel taşı olan ailenin güçlendirilmesinin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Toplantıda, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesine vurgu yapıldı. Ayrıca Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü ve Aile ile Gençlik Fonu gibi yeni oluşumların hayata geçirilmesinin önemi dile getirildi. “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi” ile Eylem Planı’nın da kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

BAĞIMLILIKLARA KARŞI MÜCADELE GÜNDEMDE

Toplantıda başta sanal kumar ve yasa dışı bahis olmak üzere bağımlılık türlerinin aile yapısını tehdit ettiği vurgulandı. Bu tehditlerin ortadan kaldırılması için atılan adımlar ve planlanan yeni çalışmalar masaya yatırıldı.

2026-2035 'AİLE VE NÜFUS 10 YILI' STRATEJİSİ

Toplantıda ayrıca 2026-2035 yıllarını kapsayacak “Aile ve Nüfus 10 Yılı” stratejisi ele alındı. Eğitim, sosyal politikalar, iş hayatı ve şehir planlaması gibi alanlarda aile ile nüfusu korumaya yönelik yapılması gereken adımlar konusunda istişarelerde bulunuldu.