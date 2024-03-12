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Haberler > Gündem > Kur'an kursu öğrencilerini bahane ederek yardım toplayan şahıs alkollü çıktı

Kur'an kursu öğrencilerini bahane ederek yardım toplayan şahıs alkollü çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kur&#039;an kursu öğrencilerini bahane ederek yardım toplayan şahıs alkollü çıktı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kur'an kursu öğrencilerine yardım toplama bahanesi ile vatandaşları dolandıran şahıslar yakalandı. Şahısların alkollü olduğu öğrenildi.

Kur'an okuyan öğrencilere yardım toplama bahanesi ile vatandaşları dolandırmaya çalışan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Vicdanları sömüren şahısların alkollü çıkması "bu kadar da olmaz" dedirtti.

YARDIM TOPLUYORUZ DİYEREK VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Uçarlı köyünde, güvenlik ve asayişi sağlamak amacı ile devriye çalışması yürüten jandarma ekipleri, Batman ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan 2 şahıstan şüphelendi. Şahısları takip eden jandarma ekipleri, köylerde evlerden 'Kur'an okuyan çocuklara yardım, fakir çocuklara yardım topluyoruz' diyerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Kur'an kursu öğrencilerini bahane ederek yardım toplayan şahıs alkollü çıktı - 1. Resim

ŞAHISLARDAN BİRİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Dini inanç duyguları üzerinden vatandaşları dolandıran şahıslardan biri, jandarma ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 1,06 promil alkollü çıktı.

Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 bin adet matbaada basılmış Nazar Duası, Ayetel Kürsi, Bereket Duası olduğu, ayrıca yapılan araç aranmasında 2 şişe viski, 19 paket kaçak çay, 23 paket sigara, 10 adet cinsel güç arttırıcı hap, 6 adet canlı tavuk ve 1 adet canlı hindi, 3 adet altın renginde boyanmış metal heykelcik, 1 adet toprak su testisi ele geçirilirken şahıslar “Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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