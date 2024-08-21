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Kurultay'dan bu yana bir ilk! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde neler konuşuldu?

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Kurultay&#039;dan bu yana bir ilk! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde neler konuşuldu?

Gündem Haberleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. İmamoğlu'nun talebi ile gerçekleşen görüşmede, CHP'deki Tüzük Kurultayı'nda yapılacak köklü değişikliklerin ele alındığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

İmamoğlu'nun talebiyle Kılıçdaroğlu'nun evinde yapılan görüşmede ise neler konuşulduğu merak konusu oldu. 

imamoğlu kılıçdaroğlu

ANA GÜNDEM TÜZÜKAT

Yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşmenin gündeminde CHP'deki Tüzükat Kurultayı olduğu ifade edildi.

Özel bir televizyon kanalına açıklama yapan Gazeteci İsmail Saymaz, kamuoyuna duyurulmayan görüşme 1 saatten uzun sürdü ve ağırlıklı olarak köklü değişiklikler yaşanacağı belirtilen Tüzük Kurultayı’nın görüşüldüğünü aktardı.

Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? - Serbestiyet

KURULTAY'DAN BU YANA BİR İLK

Kılıçdaroğlu'nun taleplerini ilettiği görüşmede, iki isim dışında herhangi bir siyasi ismin yer almadığını belirtildi.

Saymaz, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun Kurultay’dan bu yana ilk kez baş başa görüştüklerini kaydetti.

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