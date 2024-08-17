Kurye tacizini sosyal medyadan duyurmuştu! O isim kıskıvrak yakalandı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Ağustos 2024 21:01 - Güncelleme: 17 Ağustos 2024 21:03 - Güncelleme:

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Pendik'te sipariş getiren kurye tarafından taciz edildiğini iddia eden kadın sosyal medyadan yardım istemişti. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan kuryenin 11 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.