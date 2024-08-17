Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kurye tacizini sosyal medyadan duyurmuştu! O isim kıskıvrak yakalandı

Kurye tacizini sosyal medyadan duyurmuştu! O isim kıskıvrak yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik'te sipariş getiren kurye tarafından taciz edildiğini iddia eden kadın sosyal medyadan yardım istemişti. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan kuryenin 11 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'te internet üzerinden sipariş veren 26 yaşındaki D.K. yemeği getiren kurye tarafından tacize uğradığını iddia etti. Kurye İ.Ç.'nin 3 gün boyunca binasının önünden ayrılmadığını belirten genç kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Görüntüler sosyal medyada gündem olunca ekipler harekete geçti. Çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, iddiaların odağındaki kuryeyi yakalanarak gözaltına aldı.

Öte yandan şahsın 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
319 kişi var... Boeing 777 yolcu uçağı acil iniş yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uşak'taki orman yangını sınırı aştı! Manisa'da 1 köy boşaltıldı - GündemUşak'taki yangın sınırı aştı! Manisa'da 1 köy boşaltıldıErdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e: "Kardeşlik böyle günlerde perçinleşiyor" - Gündem"Kardeşlik böyle günlerde perçinleşiyor"THY maske ve eldiven önlemi aldı mı? Yetkililerden 'maymun çiçeği' açıklaması - GündemTHY maske ve eldiven önlemi aldı mı?Bozdoğan cayır cayır yanıyor! Köylüler yaşadıklarını anlattı: "Canımızı, malımızı zor kurtardık" - GündemAydın'da köylüler canını zor kurtardıIrak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 terörist etkisizKan donduran olay! Dini nikahlı eşini öldürüp intihar etti - GündemDini nikahlı eşini öldürüp intihar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...