Kurye tacizini sosyal medyadan duyurmuştu! O isim kıskıvrak yakalandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Pendik'te sipariş getiren kurye tarafından taciz edildiğini iddia eden kadın sosyal medyadan yardım istemişti. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan kuryenin 11 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Pendik'te internet üzerinden sipariş veren 26 yaşındaki D.K. yemeği getiren kurye tarafından tacize uğradığını iddia etti. Kurye İ.Ç.'nin 3 gün boyunca binasının önünden ayrılmadığını belirten genç kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi.
KISKIVRAK YAKALANDI
Görüntüler sosyal medyada gündem olunca ekipler harekete geçti. Çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, iddiaların odağındaki kuryeyi yakalanarak gözaltına aldı.
Öte yandan şahsın 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı