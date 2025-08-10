Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuş uçurtmuyorlar! Mehmetçik'ten İran sınırında süper gözetleme 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
 
Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde “vatan nöbeti” tutan Mehmetçik, elektro-optik kuleler, gece görüşlü termal kameralar, aydınlatma sistemi ile sismik sensörlerle donatılan güvenlik duvarını gözetim altına alarak yasa dışı geçişlerin önüne geçiyor.

Sınırın sıfır noktasında yer alan Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu ve sınır hattındaki diğer karakollarda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 7 gün 24 saat esasına göre sorumluluk alanındaki bölgeleri sürekli gözetim altında tutuyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik kuleler, 360 derece hareket eden gece görüşlü termal kameralar, aydınlatma sistemi ve harekete duyarlı sensörlerle kontrol altında olan entegre güvenlik duvarı sayesinde sınır güvenliği üst seviyede tutuluyor. Mehmetçik, ASELSAN’ın optik kulelerinde bulunan “ACAR Kara Gözetleme Radar Sistemi’yle” gece ve gündüz her türlü hava şartlarında bile hareket eden hedefl eri belirliyor.

 



