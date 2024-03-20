Kuzey Irak'ta PKK'lı 2 terörist Mehmetçik'e teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu"

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