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Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi şarampole yuvarlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde, servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 9 kişinin yaralandığı belirtildi..

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde Altur firmasına ait İstanbul Havalimanı'na işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Servis içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi şarampole yuvarlandı - 1. Resim

işçi minibüsü şarampole uçtu 

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza, saat 16.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde meydana geldi. Altur Turizme ait Murtaza Yıldırım kontrolündeki 34 LON 661 plakalı servis minibüsü, otoyolda ilerlediği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan İstanbul Havalimanı'nda çalıştığı öğrenilen 9 işçi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi şarampole yuvarlandı - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde ve çevresinde bulunan kişileri çıkartmak için çalışma yaparken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Yassıören mevkiinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Araçtan çıkartılan işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servisi şarampole yuvarlandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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