Milli Eğitim Bakanlığı, özel ihtiyaçlı öğrencilere sunduğu desteğin kapsamını genişletti. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bu yıl ilk kez özel ihtiyaçlı öğrencilere okuyucu ve kodlayıcılar eşlik edecek. Hizmet kapsamında görme yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu gibi birçok farklı gruptaki öğrenci için "ek süre, tek kişilik salon, ders muafiyeti ve erişilebilirlik" gibi destekler sunulacak. İşte detaylar…

13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl bir ilke imza atacak. Bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınavda sertifikalı okuyucu ve kodlayıcılar görev yapacak. Özel ihtiyaçlı öğrencilere eşlik edecek okuyucu ve kodlayıcılar, Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu'nu başarıyla tamamlayan öğretmenlerden seçilecek.

LGS’de bir ilk! Özel ihtiyaçlı öğrencilere 4 destek birden! Okuyucu ve kodlayıcılar eşlik edecek

SINAV TEDBİR HİZMETLERİ GENİŞLEDİ

MEB, sınava girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için uygulanacak tedbirler ayrıntılı biçimde düzenlendi. Özel ihtiyaçlı öğrencilere yönelik uygulanan "Sınav Tedbir Hizmetleri” kapsamı genişletildi.

BİRDEN FAZLA DESTEK

Hizmet kapsamında görme yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu gibi birçok farklı gruptaki öğrenci için ek süre, okuyucu desteği, hastanede sınav imkanı, muafiyet gibi destekler sunuluyor.

Sınav tedbirleri, öğrencinin sağlık raporu, ihtiyaç türü ve ihtiyaç duyduğu destek eğitimine göre belirleniyor. Süreç, veli veya vasinin başvurusuyla başlayıp Rehberlik ve Araştırma Merkezleri üzerinden MEBBİS ve e-Okul sistemlerine aktarılıyor. Öğrencilerin özel ihtiyaçlarına göre sunulan hizmetler, "ek süre avantajı", "tek kişilik salonlar", "ders muafiyetleri" ve "erişilebilirlik" başlıkları altında toplanıyor.

20 DAKİKA EK SÜRE

Bu kapsamda görme, işitme, zihinsel yetersizlik, otizm, özel öğrenme güçlüğü ve ince motor becerilerinde yetersizlik olan öğrencilere ihtiyaç türlerine göre 20 dakika ek süre tanınıyor. Öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava giriyor.

YABANCI DİL TESTİNDEN MUAF

Kaba motor becerilerinde güçlük yaşayan öğrenciler özellikle binaların giriş katlarındaki salonlarında sınava alınırken, işitme yetersizliği, zihinsel yetersizlik ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler ise talep etmeleri halinde yabancı dil testinden muaf tutulabiliyor.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda alınacak tedbirler neler

Konu Detaylar Az Gören Öğrenciler İçin Sınav Uygulaması Tek kişilik salonda sınava alınırlar. Ek Süre 20 dakika ek süre verilir. Öğrenci Performansına Göre Uygulamalar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü belirler. Uygulama Seçenekleri (1) Kodlayıcı eşliğinde 18 punto soru kitapçığı ve normal cevap kağıdı. Uygulama Seçenekleri (2) Okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde 18 punto soru kitapçığı ve normal cevap kağıdı. Uygulama Seçenekleri (3) Okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde, şekil/grafik yerine eş değer sorular içeren kitapçık ve normal cevap kağıdı. Okuyucu ve Kodlayıcı Seçimi 'Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu'nu tamamlayan öğretmenler arasından seçilir. Kurs İçeriği Betimleyici okuma, iletişim, etik ve güvenlik eğitimleri verilir. Kurs Hazırlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri ile Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlükleri işbirliği yaptı. İlk Görev Yeri 26 Nisan Pazar günkü Bursluluk Sınavı. Temel Amaç Öğrencinin emeğinin korunmasıdır.

SINAV NE ZAMAN?

8’inci sınıf öğrencilerinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvurular 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak. İki oturumluk sınavın birinci oturumunda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden sorular sorulacak, ikinci oturumunda ise Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası