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Lüks villada sır ölüm! Canına mal olan detay son fotoğrafında gizli

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Lüks villada sır ölüm! Canına mal olan detay son fotoğrafında gizli

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece’de haftalık kiralık lüks bir villada 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşları eğlenirken iddiaya göre havuza düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümün arkasındaki sır perdesinin aralanması için polis tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, 3 Mayıs günü akşam saatlerinde Büyükçekmece Tepekent’te bulunan lüks bir villada meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşlarıyla birlikte haftalık kiralık lüks bir villada eğlence düzenledi.

Düzenlenen eğlence sırasında İpek dengesini kaybederek havuza düştü. İpek, havuzda boğularak hayatını kaybederken, durumu fark eden diğer arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gencin cenazesi yapılan ilk inceleme ardından kesin ölüm nedeni tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GERİYE SON FOTOĞRAFI KALDI

Polis evde bulunan arkadaşlarını gözaltı alarak savcılık talimatı ile incelemeye başlattı. İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte havuza girmeden önce çekildikleri fotoğraf kaldı.

Lüks villada sır ölüm! Canına mal olan detay son fotoğrafında - 1. Resim

Öte yandan polis ekipleri tarafından villada yapılan geniş çaplı incelemelerde uyuşturucu ve silah bulunmadığı öğrenilirken, yaşları 18’den küçük kişilerin villayı nasıl kiraladığı ise merak uyandırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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