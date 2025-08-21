Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Makine kontrolden çıktı! Boğazı kesilen işçi feci şekilde can verdi

Makine kontrolden çıktı! Boğazı kesilen işçi feci şekilde can verdi

Şırnak’ta inşaatta çalışan Yasin Ayıl'ın, çalıştırdığı spiral makinesinin kontrolden çıkması sonucu boğazı kesildi. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde bir inşaat alanında demir kesme makinesiyle çalışan 27 yaşındaki inşaat işçisi Yasin Ayıl, spiralin kontrolünü kaybetmesi sonucu boğazından yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı işçiyi Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Makine kontrolden çıktı! Boğazı kesilen işçi feci şekilde can verdi - 1. Resim

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ayıl kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

