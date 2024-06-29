Malatya'da gece saatlerinde deprem! AFAD detayları açıkladı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz- Güncelleme:
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 04.12'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı ise gece saatlerinde Malatya'da kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 04.12'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7.55 kilometre olarak açıklandı.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem