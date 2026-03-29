Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, bebek arabasına çarptı. Feci kazada yola savrulan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

İstanbul Maltepe’de yürekleri dağlayan bir kaza meyana geldi. Maltepe Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi üzerinde motosiklet ile ilerleyen ehliyetsiz 16 yaşındaki sürücü B.E. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BEBEK ARABASINA ÇARPTI

B.E. (16) idaresindeki motosiklet, trafik ışıklarında karşıya geçmek için bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in içerisinde bulunduğu bebek arabasına çarptı. Özmenek ve motosiklet sürücüsü yola savruldu, bebek arabası parçalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Maltepede 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 2 yaşındaki bebeği hayattan kopardı

ARYA BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, hayatını kaybetti. Özmenek'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.E. de hastanede tedavi altına alındı. Ehliyetsiz sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

