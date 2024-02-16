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    Maraş depremleri bir ilin yerini değiştirdi! 8 santimetre batıya, 3 santimetre yukarı kaydı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kahramanmaraş, Deprem, Kayseri, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Büyük felaket, bu 11 ilin haricindeki diğer kentleri de büyük oranda etkiledi. Depremlerden sonra yapılan araştırmalarda Kayseri'nin 8 santimetre batıya ve 3 santimetre yukarı doğru kaydığı tespit edildi.

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili vurdu. Büyük felakette 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, depremlerin ardından bölgeye yakın yerlerde fay hatlarına bağlı olarak gelişen jeolojik olaylar meydana geldi.

    Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, depremlerle birlikte Türkiye’de 3 ile 9 metre arasında yer değiştirmenin meydana geldiğini söyleyerek, yeniden gündeme gelen fay hatlarına dikkat çekti. 

    Maraş depremleri bir ilin yerini değiştirdi! 8 santimetre batıya, 3 santimetre yukarı kaydı

    Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen

    "Türkiye’de önemli birkaç tane fay hatlarından bir tanesi Kuzey Anadolu Fayı ve bu fay yaklaşık bin 600 kilometre uzunluğunda ve sağ yönlü bir fay. Bununla birlikte Doğu Anadolu Fayı söz konusu, ki 6 Şubat depremleri de bu fay üzerinde meydana gelmişti" diyen Adnan Evsen şöyle devam etti:

    "Doğu Anadolu Fay Zonu da sol yönlü bir fay. Yani birisi sağ, birisi de sol yönlü. Bunların sağ ya da sol yönlü olmasının da hiçbir esprisi, anlamı yok. 6 Şubat tarihinden sonra Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana gelen yer değiştirmenin yaklaşık 3 ile 9 metre arasında olduğu yüzey kırıklarından net bir şekilde anlaşılıyor.

    Maraş depremleri bir ilin yerini değiştirdi! 8 santimetre batıya, 3 santimetre yukarı kaydı

    Ancak bunların hassas GPS ile yapılan ölçümlerine göre 4 metre 60 santimetreden 2 santimetreye kadar değiştiği hassas bir şekilde belirlenmiştir. GPS ölçüm cihazlarına göre en büyük değişiklik Ekinözü merkezinde meydana gelmiştir 4 metre 60 santimetre ile."

    Maraş depremleri bir ilin yerini değiştirdi! 8 santimetre batıya, 3 santimetre yukarı kaydı

    KAYSERİ BATIYA VE YUKARI KAYDI

    Evsen, Kayseri’de de 8 santimetre batı ve 3 santimetre yukarı yönlü bir hareket olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

    “Kayseri’de de yaklaşık 8 santimetre batı yönlü, 3 santimetre de yükseklik olmak üzere bir hareket söz konusudur. Bu hareketlerin zaten Kayseri’deki ve diğer fayların Türkiye’nin batıya doğru seyri ile ilgili bir uyumluluk söz konusu olup, jeolojik açıdan beklenen bir sonuçtur.

    Maraş depremleri bir ilin yerini değiştirdi! 8 santimetre batıya, 3 santimetre yukarı kaydı

    Ancak burada hukuki açıdan problemler çıkar. 4 metre 60 santimetre sola doğru meyleden bir bina, bir tarla ya da bir gayri mülk söz konusudur. Burada vatandaşların arazilerinin birbirine karışması söz konusudur. Bunların ayıklanması gerekmektedir.

    Maraş depremleri bir ilin yerini değiştirdi! 8 santimetre batıya, 3 santimetre yukarı kaydı

    Hukuki açıdan ve diğer açılardan bunların incelenip vatandaşların herhangi bir hak kaybı ya da mağduriyete uğramaması yönünde çalışmaların yapılması gerekir.

    Maraş depremleri bir ilin yerini değiştirdi! 8 santimetre batıya, 3 santimetre yukarı kaydı

    Söylediğim gibi jeolojik açıdan Türkiye genelinde uyumlu bir hadise söz konusudur."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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