Marmaray olayı sonrası Vali Gül'den dikkat çeken paylaşım: "Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Marmaray'daki şiddet görüntülerinin sosyal medyada yol açtığı infial sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir" dedi.

Marmaray'da yanında iki çocuğu olan babanın uğradığı şiddet Türkiye'nin gündemine oturdu. Saldırganlardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şiddet anının görüntüleri sosyal medyada yayılınca saldırganlar adeta linç edildi ve özel bilgileri ifşa edildi. Sonrasında ise Marmaray'da yaşananları videoya alan bir gazeteci yaşananları kendi gözünden anlattı, konu bambaşka bir noktaya geldi.

Bir günde değişen sosyal medya yargılarına İstanbul Valisi Davut Gül'den tepki geldi.

"SUÇ İŞLEYENE CEZAYI DEVLET VERİR"

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler'e üye 130'dan fazla ülkeden daha büyük bir metropol olduğunu belirtti.

Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçların yaşanabileceğini ifade eden Gül, önemli olanın, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhal harekete geçerek gerekeni yapması olduğunu vurguladı.

Gül, sosyal medyaya yansıyan ya da yansımamış olsun hemşehrilerin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz görev başında olduğunu aktararak, şunları kaydetti: