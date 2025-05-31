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Marmaray saldırganının ifadesi ortaya çıktı! İşte ilk sözleri: Yaşadığım heyecan...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Marmaray'da iki çocuğunun gözü önünde Deniz Eroğlu'nu darp eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli D.E. sözlü münakaşanın yumruğa kadar giden sürecini anlatıp "Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim" dedi.

Sosyal medya dün Marmaray'da çocuklarının gözü önünde yumruklu saldırıya uğrayan Deniz Eroğlu'nu konuşuyor. 46 yaşındaki Eroğlu, yer verme meselesi nedeniyle genç bir kadınla tartıştığı esnada biri 22 diğeri 50 yaşında olan iki erkeğin yumruklu saldırısına uğradı. 

Burnu kırılan Eroğlu, iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu'nda Marmaray'dan indi.

KAVGA İSTASYONDA DA SÜRDÜ

Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Babanın şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçuyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, yaşanan tartışma ve kavga anı bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan tutuklanan şüpheli E.D. savcılıktaki ifadesinde, "Ben Yenikapı durağından Marmaray trenine bindim. Bostancı durağına geldiğimde müşteki şahıs trene biniş yaptı. O esnada kapıda duran 18-20 yaşlarında kıza hakaret içerikli söylemlerde bulunarak kapıda durduğu için söylenmeye başladı. Ben ilk başlarda olaya karışmadım. Ancak ineceğim durak olan Küçükyalı durağına tren yanaştığında kapıya yöneldiğim sırada müştekinin bağırdığı ve aşağıladığı kızın ağladığını gördüm" şeklinde savunma yaptı.

Müştekiye dönerek, "Yaptığın oldu mu? Genç bir kızın kalbini kırdın. Bu kadar söylenmeye ne gerek vardı? Hoş mu oldu?'" dediğini belirten E.D, ifadesinde şunları kaydetti:

"HEYECANLA VURDUM, PİŞMANIM"

"Müşteki 'O bunu hak ediyor, az bile yaptım' şeklinde cevap verdi. Bana 'Sen kimsin? Sen karışma. İstediğimi söylerim, istediğimi yaparım.' dedi. Her kapıda insanların durduğunu kızın hatalı olmadığını anlatmaya çalıştım. Aramızda sözlü bir münakaşa başladı. İstasyona geldik, tam o sırada mavi gömlekli trenin içerisinde bulunan genç bir arkadaş müştekiye aynı şekilde bağırmaya, üzerine saldırmaya başladı.

Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum, bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yaşandı, ben şahsa bir kere vurdum. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım haliyle kabul ederim"

Kaynak: Anadolu Ajansı

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