İhlas Haber Ajansı
Nevşehir'de kahreden olay! Annesi yemek yapıyordu, 2 yaşındaki bebek canından oldu
Nevşehir'de annesi mutfakta yemek yaparken evlerinin 5. katındaki açık pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Nevşehir'de 2 yaşındaki bir çocuk, evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı ve hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
- Olay, Bekdik Mahallesi 5. Etap TOKİ Blokları İdeal Sokak'ta meydana geldi.
- 2 yaşındaki Y.Y.E., annesi mutfakta yemek yaparken evin açık penceresinden dışarıyı seyrettiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü.
- Yakınları tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
- Sağlık ekipleri seferber oldu ancak çocuk kurtarılamadı.
- Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Olay, Bekdik Mahallesi 5. Etap TOKİ Blokları İdeal Sokak'ta meydana geldi. Annesinin mutfakta yemek yaptığı sırada evin açık penceresinden dışarıyı seyreden 2 yaşındaki Y.Y.E., dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü.
AĞIR YARALANAN ÇOCUK KURTARILAMADI
Durumu fark eden yakınları tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Y.Y.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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