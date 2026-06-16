Nevşehir'de annesi mutfakta yemek yaparken evlerinin 5. katındaki açık pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bekdik Mahallesi 5. Etap TOKİ Blokları İdeal Sokak'ta meydana geldi. Annesinin mutfakta yemek yaptığı sırada evin açık penceresinden dışarıyı seyreden 2 yaşındaki Y.Y.E., dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Nevşehir'de kahreden olay! Annesi yemek yapıyordu, 2 yaşındaki bebek canından oldu

AĞIR YARALANAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Durumu fark eden yakınları tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Y.Y.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Nevşehir'de kahreden olay! Annesi yemek yapıyordu, 2 yaşındaki bebek canından oldu



Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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