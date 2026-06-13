Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir otomobil köprüden düştü. Meydana gelen kazada otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana geldi.

M.A'nın (50) kullandığı otomobil, ilçeye bağlı Kördeve köyü mevkisinde köprüden düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yozgatta otomobil köprüden düştü! 2 çocuk hayatını kaybetti, yaralılar da var

2 ÇOCUK ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan N.A'nın (15) hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan E.N.A. da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin ilçeden köylerine gittiği öğrenildi.

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