Anadolu Ajansı
Yozgat'ta otomobil köprüden düştü! 2 çocuk hayatını kaybetti, yaralılar da var
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir otomobil köprüden düştü. Meydana gelen kazada otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Özetle DinleYozgat'ta otomobil köprüden düştü! 2 çocuk hayatın...
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3. Sayfa 2 dk önce
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir otomobilin köprüden düşmesi sonucu iki çocuk hayatını kaybetti.
- Kaza, Yerköy ilçesine bağlı Kördeve köyü mevkisinde M.A. (50) yönetimindeki otomobilin köprüden düşmesiyle meydana geldi.
- Araçta bulunan N.A. (15) olay yerinde vefat etti.
- Yaralanan sürücü M.A. ile araçtakiler H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9) hastaneye kaldırıldı.
- Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.N.A. (9) da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kaza geçiren ailenin ilçeden köylerine gittiği belirtildi.
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Korkunç kaza Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana geldi.
M.A'nın (50) kullandığı otomobil, ilçeye bağlı Kördeve köyü mevkisinde köprüden düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 ÇOCUK ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan N.A'nın (15) hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan E.N.A. da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ailenin ilçeden köylerine gittiği öğrenildi.
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