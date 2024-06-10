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Merakla bekleniyordu! 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Merakla bekleniyordu! 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında yeni gelişme

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklandı. Adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.

"Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Giriş Belgesi"ne ulaşmak için meb.ai/hBv1pt internet adresini ziyaret edilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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