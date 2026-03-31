Mersin Mezitli’de sağanak sonrası meydana gelen heyelanda ilk incelemede 65 evin hasar gördüğü tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, yağışların durmasının ardından rapor hazırlanacağı ifade edildi.

Mersin’in Mezit ilçesinde 1200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde geçen hafta sağanağın etkisiyle heyelan oluşmuştu. Heyelanda bölgedeki bazı evler zarar görmüş, ikametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarları çökmüş, mahalleden geçen yolda yarık meydana gelmişti.

Mersin’deki heyelanda ilk rapor! 65 hasar gördü

HASARIN BOYUTU

Bölgeye ulaşımın sağlandığı Atatürk Caddesi, araç ve yaya geçişine kapatılmıştı. Heyelan sonrası oluşan hasarın boyutu belli oldu. Yapılan ilk incelemenin sonuçlarına dair bilgi veren AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, 65 evin hasar gördüğünün tespit edildiğini açıkladı.

“65 EVZARAR GÖRDÜ”

Kıratlı, "Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 50 dönümlük bir alanda 65 evin zarar gördüğü, bu sayının yapılacak detaylı incelemelerle değişiklik gösterebileceği değerlendirilmektedir. Yağışların durması ve heyelanın tamamen sona ermesinin ardından nihai rapor hazırlanacak” dedi.

TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Heyelanın ardından başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) olmak üzere tüm ekiplerin hızlıca saha çalışmasına başladığını belirten Kıratlı, güvenlik önlemi alınan bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

“YARALAR EN HIZLI ŞEKİLDE SARILACAK”

Kıratlı, şu değerlendirmeyi yaptı:

Ev ve eşyaları zarar gören vatandaşlarımızın yaraları en hızlı şekilde sarılacaktır. Bu konuda ekiplerimiz seferber olmuş durumdadır. En büyük tesellimiz, can kaybı ve yaralanmanın olmamasıdır. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Dün olduğu gibi bugün de devletimiz vatandaşının yanındadır ve olmaya devam edecektir.

