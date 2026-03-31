Mersin’deki heyelanda ilk rapor! 65 ev hasar gördü
Mersin Mezitli’de sağanak sonrası meydana gelen heyelanda ilk incelemede 65 evin hasar gördüğü tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, yağışların durmasının ardından rapor hazırlanacağı ifade edildi.
- Heyelan, 1200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde sağanak sonrası oluştu.
- Bölgedeki bazı evler zarar görmüş, kaldırım ve istinat duvarları çökmüş, mahalle yolunda yarıklar meydana gelmişti.
- Hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 50 dönümlük bir alanda 65 evin zarar gördüğü belirlendi.
- Ulaşıma kapalı olan Atatürk Caddesi'ndeki hasarın boyutu belli oldu.
- AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, can kaybı ve yaralanmanın olmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.
- Heyelan sonrası AFAD başta olmak üzere tüm ekiplerin saha çalışması başlattığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Mersin’in Mezit ilçesinde 1200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde geçen hafta sağanağın etkisiyle heyelan oluşmuştu. Heyelanda bölgedeki bazı evler zarar görmüş, ikametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarları çökmüş, mahalleden geçen yolda yarık meydana gelmişti.
HASARIN BOYUTU
Bölgeye ulaşımın sağlandığı Atatürk Caddesi, araç ve yaya geçişine kapatılmıştı. Heyelan sonrası oluşan hasarın boyutu belli oldu. Yapılan ilk incelemenin sonuçlarına dair bilgi veren AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, 65 evin hasar gördüğünün tespit edildiğini açıkladı.
Mersin'de heyelan: Çok sayıda evde hasar büyük
“65 EVZARAR GÖRDÜ”
Kıratlı, "Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 50 dönümlük bir alanda 65 evin zarar gördüğü, bu sayının yapılacak detaylı incelemelerle değişiklik gösterebileceği değerlendirilmektedir. Yağışların durması ve heyelanın tamamen sona ermesinin ardından nihai rapor hazırlanacak” dedi.
TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Heyelanın ardından başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) olmak üzere tüm ekiplerin hızlıca saha çalışmasına başladığını belirten Kıratlı, güvenlik önlemi alınan bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
“YARALAR EN HIZLI ŞEKİLDE SARILACAK”
Kıratlı, şu değerlendirmeyi yaptı:
Ev ve eşyaları zarar gören vatandaşlarımızın yaraları en hızlı şekilde sarılacaktır. Bu konuda ekiplerimiz seferber olmuş durumdadır. En büyük tesellimiz, can kaybı ve yaralanmanın olmamasıdır. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Dün olduğu gibi bugün de devletimiz vatandaşının yanındadır ve olmaya devam edecektir.