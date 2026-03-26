Adana'da bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle Sarıçam ilçesindeki yolda heyelan meydana geldi. Yolun yarısı çökerken, içme suyu hattı da zarar gördü.

Adana'da aralıksız devam eden yağışlar zemini yumuşattı. Bu nedenle Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

İÇME SUYU HATTI ZARAR GÖRDÜ

Yolun yarısının kullanılamaz hale gelmesi üzerine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Heyelan nedeniyle içme suyu borusunun da zarar gördüğü öğrenilirken, yolun bazı bölümlerinde ise çatlakların oluştuğu görüldü.

Sağanak yağış, heyelan getirdi! Yol çöktü, mahalle susuz kaldı

İçme suyu hattı zarar gördüğü için mahalleye su verilemedi. Yeni çökmelere karşı ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, yolun tamamen ulaşıma kapanmaması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, hasar gören içme suyu hattının da onarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

