İhlas Haber Ajansı
Sağanak yağış, heyelan getirdi! Yol çöktü, mahalle susuz kaldı
Adana'da bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle Sarıçam ilçesindeki yolda heyelan meydana geldi. Yolun yarısı çökerken, içme suyu hattı da zarar gördü.
Yaşam 10 dk önce
Adana'da devam eden yağışlar nedeniyle Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi, içme suyu hattı zarar gördü.
- Aralıksız devam eden yağışlar zemini yumuşattı.
- Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi.
- Yolun yarısı kullanılamaz hale geldiği için trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
- Heyelan nedeniyle içme suyu borusu zarar gördü ve mahalleye su verilemiyor.
- Yolun bazı bölümlerinde çatlaklar oluştu.
- Ekipler, yeni çökmelere karşı güvenlik önlemleri aldı ve yolun ulaşıma kapanmaması ile içme suyu hattının onarılması için çalışmalar sürüyor.
Adana'da aralıksız devam eden yağışlar zemini yumuşattı. Bu nedenle Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi.
İÇME SUYU HATTI ZARAR GÖRDÜ
Yolun yarısının kullanılamaz hale gelmesi üzerine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Heyelan nedeniyle içme suyu borusunun da zarar gördüğü öğrenilirken, yolun bazı bölümlerinde ise çatlakların oluştuğu görüldü.
İçme suyu hattı zarar gördüğü için mahalleye su verilemedi. Yeni çökmelere karşı ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, yolun tamamen ulaşıma kapanmaması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, hasar gören içme suyu hattının da onarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
