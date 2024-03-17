Mete Yarar 'Fransızların korkulu rüyası haline geldi' dedi, canlı yayında açıkladı! 'Hepsi bir bir ateşleniyor...'

Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayii alanındaki başarılarına değinen Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 5-6 yıllık hikayeye değindi ve Fransa'nın korkulu rüyası haline gelen Türk ürününü canlı yayında açıkladı.

Yerli ve milli savunma sanayii alanında son yıllarda Türkiye'nin yaptığı atılımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Kendi savunmasını güçlendirmenin yanı sıra yaptığı ihracatlarla büyük gelir de elde eden Türkiye, birçok alanda öncü ülkeler arasına adını yazdırmayı başardı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Haber Global'de katıldığı bir programda savunma sanayii gelişmelerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde Türkiye'de üretilen motorlara değinen Yarar, övgü dolu ifadeler kullandı.

"RUSLARIN EN ÇOK KORKUTUĞU SİSTEM BUDUR"

Öncelikle ATMACA'ya değinen Yarar, "Rusların en çok korktuğu sistem budur. Rusların en çok korktuğu bu sistemin aynısı Ukraynalılarda var. Dünyada birkaç ülkede vardı, o ülkelerden bir tanesi de Türkiye oldu. İhracat potansiyeli en fazla olan sistem bu şu anda. Muhtemelen Uzakdoğu'daki birçok ülke bunu alacak. Türkiye'nin en büyük ihracat potansiyeli olan ülkeler Endonezya ve Malezya" dedi.

FRANSIZLARIN KORKULU RÜYASI HALİNE GELDİ

Yarar yaptığı açıklamada, "Deniz motorlarıyla ilgili yüzlerce motor sayamazsınız. Farklı farklı motorlar üretilmeye başlandı. Türkiye aynı zamanda motor ülkesi haline geldi. Biz mesela zırhlı araçlarda kullanılan motorları ürettik. Bunlar sivil sektörde de kullanılabilecek. Mesela traktör, ağır iş makineleri filan. KALE AR-GE'nin son dönemde ürettiği tüm füzeleri ateşlenmeye başladı. Çakır, ATMACA, diğer füzeler.. Hepsi ateşleniyor. Çünkü motoru biz yaptık. KTJ1750 yapılırken Fransızlar bize bunları satmayı kesti. 5-6 yıllık bir hikaye bu. Bunu yaptıktan sonra Fransızların korkulu rüyası haline geldi. Niye? Çünkü bu yapılan Fransızlarınkinden çok daha iyi. Bu tesisler ve mühendisler olunca biz çatır çatır ürün seyrediyoruz" ifadelerini kullandı.