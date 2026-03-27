Meteoroloji duyurdu, Valilik uyardı: İstanbul için tarih verildi, sağanak geliyor
İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden başlamak üzere hafta sonunda kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Kentte beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına için vatandaşlara tedbir uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik, İstanbul için yer yer kuvvetli sağanak yağış, gök gürültülü sağanak ve rüzgar uyarısında bulundu.
- Bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batısının, gece saatlerinden itibaren il genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 17 derece olacak.
CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alındığı anlar! Otel odasında 21 yaşındaki kızla yakalanmış
CUMARTESİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Valilikten yapılan açıklamada da vatandaşlardan tedbirli olunması istenirken açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumartesi (28.03.2026): Parçalı çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerden sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. En düşük sıcaklığın 10°C, en yüksek sıcaklığın 15 °C olması bekleniyor.
Pazar (29.03.2026): Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 10 °C, en yüksek sıcaklığın 12 °C olması bekleniyor.
Rüzgârın; Salı günü (31.03.2026) öğle saatlerine kadar güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TEDBİR UYARISI YAPILDI
Hava sıcaklıklarının; Pazar ve Pazartesi günlerinde mevsim normalleri civarında, diğer günlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.